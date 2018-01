Receita divulga lote residual do IR esta semana A Receita Federal divulgará nesta semana a lista de CPFs incluídos no primeiro lote residual de restituição do Imposto de Renda do exercício 2000, ano-base 1999. Para ter acesso à relação, basta consultar o site da instituição (veja o link abaixo) ou ligar para 0300-780300. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 15 de janeiro e virá corrigido pela taxa Selic acumulada. No dia 23, sai mais um lote residual, só que desta vez referente a restituições do exercício 1998, ano-base 1997. No dia 24, serão liberadas devoluções correspondentes ao exercício 1999, ano-base 1998. Todos os contribuintes incluídos nos lotes serão notificados.