Receita divulga primeira lista de restituições A lista de contribuintes do primeiro lote de restituições do Imposto de Rendas de 2000 - ano-base 1999, estará disponível no site da Receita Federal na Internet (veja link abaixo), a partir das 20 horas de hoje. A consulta pode ser feita também pelo Receitafone 0300-78-0300. Nesse primeiro lote, a Receita Federal priorizou as declarações de imposto a restituir entregues em março, pela Internet. Esses foram os primeiros contribuintes a entregar a declaração. No final do mês, a Receita deve divulgar um novo lote, apenas com declarações de imposto a pagar. A postagem dos extratos será feita no próximo dia 12. O contribuinte com direito a restituição, que não solicitou crédito em conta corrente, terá que dirigir-se à agência bancária indicada no extrato. O dinheiro estará disponível a partir do dia 15 de junho.