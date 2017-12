Receita divulga programa para declarar imóveis A Receita Federal informou que já está disponível em seu site (www.receita.fazenda.gov.br) o programa gerador da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). O objetivo da nova declaração anual, obrigatória para construtoras, incorporadoras, imobiliárias e administradores de imóveis, é rastrear as operações de venda e aluguel no mercado imobiliário, um dos principais alvos da fiscalização da Receita este ano. O prazo de entrega, inicialmente marcado para o dia 30 deste mês, foi prorrogado para 30 de maio. A multa mínima para a empresa que não entregar a declaração ou apresentá-la com erros ou omissões de dados será de R$ 5 mil. Pessoas físicas que compram, vendem ou alugam imóveis não têm de apresentar a Dimob, mas a Receita vem alertando que essas operações precisam constar da declaração de Imposto de Renda. Outra recomendação da Receita é de que pessoas físicas que não declaravam a renda obtida com aluguéis o façam também nas declarações de anos anteriores, que podem ser retificadas.