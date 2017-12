Receita divulga segundo lote de restituição A lista com o CPF dos contribuintes inclusos no segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, está disponível no site da Receita Federal (veja link abaixo). Os beneficiados receberão em casa uma notificação, com aviso de liberação da restituição, a partir do dia 12. Consultas por telefone podem ser feitas pelo telefone 0300-780300 (território nacional). Ou pelo número 55-78300-78300 (ligações do exterior). Para obter informações, basta informar o número do CPF. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 17 e virá corrigido por 3,88%, correspondentes à taxa básica de juros - Selic - acumulada de maio a junho, mais 1% de julho. Quem informou todos os dados bancários na declaração, como o número da conta, agência e banco autorizado, terá o valor da restituição depositado automaticamente. Se o contribuinte não é cliente de nenhuma instituição financeira credenciada, mas possui conta em outro banco, o resgate do valor poderá ser feito por meio de transferência via DOC ou de saque diretamente no caixa das agências do Banco do Brasil (BB) ou da Caixa Econômica Federal. É importante lembrar que no caso de transferência haverá um custo para o contribuinte.