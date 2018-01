Receita do McDonald's tem queda de 28,7% no Brasil no 4º tri de 2015

SÃO PAULO - A divisão brasileira da Arcos Dorados, maior franquia do McDonald's no mundo, registrou queda de 28,7% na receita no quarto trimestre de 2015 ante o mesmo período de 2014. A receita em dólares sofreu com o impacto da depreciação da moeda brasileira e encerrou o último trimestre de 2015 em US$ 333,4 milhões.

A Arcos Dorados calcula que o impacto cambial na conversão da receita para dólares foi negativo em US$ 169,6 milhões, Se não fosse por esse efeito, a companhia teria registrado crescimento de 7,6% no faturamento na comparação anual.

A companhia afirmou que o efeito de depreciação da moeda brasileira foi o principal fator a impactar o resultado consolidado do grupo. Na soma dos resultados de todos os países, as receitas caíram 16,3%, ficando em US$ 765 milhões.

No Brasil, a Arcos Dorados afirmou que o cenário macroeconômico fez o fluxo de clientes nos restaurantes diminuir. A companhia informou que as vendas no critério mesmas lojas, indicador que desconsidera o efeito cambial e leva em conta apenas restaurantes abertos há mais de um ano, subiram 4,5% na comparação anual. O crescimento das vendas mesmas lojas ficou abaixo da inflação brasileira no período.

"O cenário macroeconômico desfavorável no Brasil, conforme refletido pela inflação e depreciação da moeda, continuou a impactar o tráfego (de clientes nos restaurantes)", informou a companhia em sua divulgação de resultados. "As vendas do varejo em geral declinaram em 2015 pela primeira vez em mais de uma década", acrescenta a empresa sobre o cenário brasileiro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da operação brasileira caiu 4% no quarto trimestre de 2015 ante o mesmo período do ano passado, também impactado pelo efeito cambial, ficando em US$ 78,2 milhões entre outubro e dezembro de 2015.