Receita e BC alertam para e-mails falsos A Receita Federal alertou hoje que está sendo usada para o envio de e-mails falsos. ?As mensagens contêm arquivos anexados e links para endereços de sítios da Internet, que podem induzir o receptor do e-mail a fornecer dados para que possa utilizar, supostamente, serviços oferecidos pela Receita?, diz a nota. ?A Receita informa que não envia mensagens com tal conteúdo.? A recomendação dos técnicos é não abrir arquivos anexados, pois eles podem conter programas que capturam informações confidenciais dos usuários, não acionar os links e excluir a mensagem. A nota informa que a origem dessas mensagens está sendo investigada. O endereço eletrônico da Receita é: www.receita.fazenda.gov.br. Na terça-feira, o Banco Central também divulgou uma nota alertando que "falsos os e-mails estão sendo encaminhados em nome do BC para pretensamente atualizar cadastros bancários com a finalidade de combater fraudes".