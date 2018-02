Receita e Inglaterra fazem acordo de cooperação A Receita Federal firmou acordo de cooperação técnica com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido para executar projeto de reforma institucional e aumento de capacidade nas práticas de investigação. Iniciado em junho último, o projeto terá duração de 20 meses. A idéia é fazer uma reforma na estrutura administrativa e aprimorar a área de inteligência fiscal, por meio da troca de experiências entre países. Segundo informação liberada nesta quinta-feira no endereço eletrônico da Receita Federal, o acordo começou a ser posto em prática com o Seminário de Desenvolvimento Organizacional, realizado este mês em Fortaleza, que discutiu experiências de modernização institucional das administrações tributárias no México, Holanda, Reino Unido, Suécia e Argentina. A nota da Receita esclarece ainda que o aprimoramento no uso de técnicas de investigação na área de inteligência fiscal possibilita maior eficácia dos controles tributários e redução da evasão fiscal em função do combate à lavagem de dinheiro, às fraudes fiscais e aduaneiras, bem como outros crimes de descaminho e desvio de mercadorias. O acordo prevê outras atividades de treinamento, aquisição de softwares (programas de computador) e consultorias para aumento da capacitação funcional. O projeto faz parte do Fundo de Oportunidades Globais, administrado pelo Reino Unido, e coordenado pela Assessoria de Assuntos Internacionais da Receita Federal e pela Embaixada Britânica, em Brasília. Alcança duas áreas específicas de atuação da Receita: a Coordenação Especial de Planejamento e Avaliação Institucional e a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação.