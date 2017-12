Receita e Ministério do Trabalho se unem contra a informalidade A Receita Federal e o Ministério do Trabalho assinaram nesta sexta-feira um convênio para aumentar a repressão ao trabalho informal no País. Os dois órgãos vão trocar informações sobre a situação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), participação dos acionistas, contribuição para o FGTS, além de multas e depósitos judiciais relativos à fiscalização do trabalho. As informações serão cruzadas com outras bases de dados como, por exemplo, a CPMF. A Receita também assinou hoje outro convênio com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a troca de informações sobre a importação e venda de cigarros. A Receita repassará à Anvisa dados de quantidade de cigarro importada por cada Estado, país de origem da importação e volume de vendas. Segundo o chefe da assessoria especial da Receita Federal, Aílton Dutra Leal, os intercâmbios permitirão que "a fiscalização tenha mais elementos para identificar os indícios de irregularidades".