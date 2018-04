Receita e PF fazem ação contra fraude em importação de luxo

A Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, iniciou nesta terça-feira, 14, a Operação Porto Europa, que busca apreender provas de um esquema fraudulento de importação de artigos de luxo, envolvendo a empresária Tania Bulhões, que atua no ramo de perfumes e decoração.

De acordo com a Receita, os mandados, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo-SP, abrangem as lojas e residências dos beneficiários do esquema, bem como os escritórios de contabilidade. Após um ano de investigação, verificou-se que a suposta organização criminosa cometeu, nos anos de 2004, 2005 e 2006, ações de interposição fraudulenta (laranjas) e subfaturamento em importações, além de crimes como descaminho, sonegação fiscal e falsidade ideológica.

Segundo a PF, durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em dois escritórios de contabilidade, duas residências e três lojas. Em um dos endereços foram apreendidos R$ 500 mil em dinheiro.

O esquema consistia em substituir, nos documentos de importação, o real importador e os reais fornecedores, respectivamente, por tradings brasileiras e por empresas exportadoras "de fachada", sediadas em Miami, nos Estados Unidos. Desta forma, o grupo conseguia ocultar da Receita Federal tanto os reais beneficiários (adquirentes) quanto os verdadeiros valores transacionados na operação.

Ainda segundo a Receita, havia duas exportadoras "de fachada" sediadas no mesmo endereço em Miami. Enquanto a primeira simulava uma aquisição dos reais fornecedores, majoritariamente sediados na Europa, a segunda se encarregava de remeter as mesmas mercadorias ao Brasil com valores correspondentes, em média, a 30% dos valores originais. As faturas comerciais falsas eram apresentadas aos servidores da Receita Federal nos trâmites de importação.

A entrada de milhares de dólares em mercadorias acabadas, sem os devidos recolhimentos de tributos aplicados sobre o comércio exterior, além das perdas aos cofres públicos, e das perdas de inúmeros postos de trabalho, causa um incentivo à "concorrência desleal". Tal prática traz sérios prejuízos ao parque industrial instalado no País, tendo em vista as dificuldades em se competir com empresas que, pelas fraudes praticadas, conseguem colocar seus produtos no mercado a um preço mais competitivo.

Texto atualizado às 14h19