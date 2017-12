Receita em SP vai intimar 2 mil usuários de cartões de crédito A Receita Federal em São Paulo vai intimar cerca de 2 mil usuários de cartões de crédito. Eles terão que explicar operações incompatíveis com os valores declarados. Desde 2003, as administradoras são obrigadas a informar à Receita dados sobre as operações efetuadas por meio dessa modalidade de pagamento. Todas as operações superiores a R$ 5 mil devem ser informadas. As divergências entre os dados informados pelos contribuintes na Declaração do Imposto de Renda com os gastos dos cartões levaram a Delegacia de Fiscalização da Receita Federal no município de São Paulo a chamar cerca de 2 mil contribuintes para darem explicações.