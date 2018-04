Receita esclarece dúvidas sobre declaração do IR Desde o início deste mês, uma equipe da Receita Federal de São Paulo organiza palestras para orientar contribuintes que precisam fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2002. O atendimento começou em 1º de abril e segue até o dia 30, quando termina o prazo para a declaração do IR. Diariamente, são ministradas duas palestras na sede da Receita em São Paulo, a primeira delas das 9h30 às 11h30 e a segunda das 13h30 às 15h30. Na primeira parte das conferências, com trinta minutos de duração, os técnicos da Receita apresentam slides explicativos sobre as regras para a declaração do IR, informam datas e locais para a entrega dos disquetes ou dos formulários e esclarecem como deve ser feita a discriminação dos bens e dos rendimentos anuais, tributáveis e não-tributáveis. No tempo restante do encontro, os organizadores abrem espaço para perguntas dos convidados. Segundo a Assessoria de Imprensa da Receita Federal, o público médio das sessões é de 120 a 140 pessoas, a maioria idosos. Em geral, quem busca as orientações na sede da Receita irá entregar a declaração do Imposto de Renda por formulário, e não no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou em disquete. O endereço da Receita Federal em São Paulo é av. Prestes Maia, 733, Centro. Antes de ser atendidos, os interessados devem retirar uma senha no andar térreo do prédio.