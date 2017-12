Receita espera 100 mil declarações de IR nos 2 primeiros dias A Secretaria da Receita Federal informou no final da tarde hoje que recebeu, até o meio-dia de hoje, 62.000 declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2006 (ano-base 2005). De acordo com nota divulgada pela Assessoria de Imprensa da Secretaria, 32.000 dessas declarações foram feitas ontem, primeiro dia do período de entrega. A nota diz ainda que o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, espera que a Receita receba somente hoje um total de 100.000 declarações. Com isso, o total de documentos enviados nos dois primeiros será de 132.000 declarações. A expectativa da Receita Federal é que até o dia 28 de abril, quando termina o período de coleta, sejam entregues cerca de 22 milhões de declarações. Para receber logo a restituição, a dica é entregar o mais rápido possível e pela internet. Para isso, basta acessar o site da Receita, baixar os programas IRPF 2006 e Receitanet, preencher com as informações solicitadas e enviar os dados para a Receita. Em 2005, das 20,5 milhões de declarações recebidas no prazo pela Receita, 20 milhões foram feitas pela internet, o que representa 98% do total.