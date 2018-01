Receita estuda medidas para desonerar setor produtivo A pedido do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a Receita Federal está fazendo estudos para implementar mudanças tributárias que possam desonerar mais o setor produtivo. Sem dar detalhes sobre quais seriam essas medidas, o secretário-adjunto da Receita Federal, Ricardo Pinheiro, informou que o ministro Palocci está preocupado com o risco de um crise de demanda na economia brasileira provocada por falta de novos investimentos para o aumento da capacidade de produção das empresas. Segundo Pinheiro, essa desoneração tributária será "buscada com sacrifício" dentro das limitações fiscais, que exigem equilíbrio das contas públicas. Na sua avaliação, as mudanças em estudo visam dar maior sustentabilidade ao crescimento do setor produtivo brasileiro. "O governo está atento para isso", afirmou Pinheiro. O secretário disse que a Receita está estudando "tudo que é possível fazer", desde medidas das "mais conservadoras às mais ousadas". Mas ele evitou dar exemplos, alegando que poderia gerar especulações. Ao comentar o espaço fiscal que o governo teria para a adoção desse conjunto de medidas, o secretário disse que tem havido aumento da arrecadação de muitos tributos em decorrência do crescimento da economia brasileira.