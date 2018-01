Receita estuda trocar alíquota menor do IR por menos deduções O governo poderá reduzir as deduções hoje permitidas no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em troca de uma diminuição nas alíquotas de 15% e 27,5%. Essa é uma das hipóteses em análise na área técnica do governo, que prepara várias sugestões para serem discutidas na reforma tributária. Os estudos também abrangem a criação de alíquotas para o IR, inclusive a de 35%, que foi defendida no passado pelo PT. Se adotada, a redução das deduções deverá provocar um aumento na tributação sobre determinados grupos de contribuintes principalmente os de maior renda. O resultado final, pelo que indicam os estudos preliminares, seria um aumento na arrecadação do IR. Esse ganho nas receitas serviria para programas de distribuição de renda. Ainda não há decisão política a respeito do IRPF. Os técnicos estão montando um conjunto de opções que o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, terá à disposição quando estiver debatendo propostas para a reforma tributária. A Receita Federal prepara simulações sobre o comportamento da arrecadação de todos os tributos, a partir de um conjunto de opções de possíveis mudanças a serem adotadas. O desenho final da proposta porém, depende de negociações no campo político que sequer começaram. Algumas linhas da reforma tributária serão discutidas na reunião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva programou para sexta-feira e sábado com os governadores. É de se esperar que a discussão com eles seja focada no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a maior fonte de arrecadação dos Estados. A principal proposta do governo é transformar as 27 legislações em uma, e uniformizar as alíquotas em todo o País. Resultados - Palocci já anunciou que pretende mudar o IR o ICMS e os tributos cumulativos. Ele está particularmente preocupado com o peso que as contribuições sociais, como a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a própria Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) têm sobre a população de renda mais baixa. Esses tributos, que incidem cumulativamente na produção, acabam embutidos nos preços. O resultado é que, proporcionalmente à renda, eles pesam muito mais no bolso dos que ganham menos. A avaliação do governo é que essa situação é socialmente injusta.