Receita explica amanhã aumento da alíquota de IOF e CSLL A Receita Federal anunciou esta tarde que dará explicações sobre o aumento de alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) amanhã. A entrevista será com o secretário substituto da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, e está marcada para as 10h30 na sede do órgão, em Brasília. Segundo comunicado enviado à imprensa, a entrevista será para "explicações técnicas" a respeito das medidas.