Receita explica problemas em sistema de consulta telefônica Os contribuintes estão encontrando dificuldades para usar o sistema telefônico 0300-78-300 da Receita Federal e obter informações sobre o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda - dados não estão sendo liberados automaticamente e, sim, por meio de atendentes, o que torna a pesquisa mais demorada. Segundo a Assessoria de Imprensa do órgão, o serviço será normalizado ainda hoje. O transtorno ocorreu porque a empresa contratada para administrar o sistema necessitou trocar o programa utilizado para a consulta. Mais problemas Este não foi o primeiro problema encontrado pelo contribuinte para fazer a consulta ao primeiro lote de restituições. Na quarta-feira passada, a Receita Federal teve que tirar do ar a pesquisa por meio da Internet. Como passou a disponibilizar o extrato do Imposto de Renda dos últimos cinco anos, mediante a utilização do CPF e também do número do recibo da declaração, os internautas passaram a ficar mais tempo no site da Receita provocando um grande congestionamento. Também "pesou" no sistema o número de declarações liberadas, que pela primeira vez chegou a mais de 13 milhões. O sistema só voltou a funcionar com estabilidade a partir das 20h, com a consulta antiga, utilizando apenas o CPF. Agora, o acesso aos extratos, nos próximos dias, só poderá ser feito depois que os técnicos aperfeiçoarem o aplicativo de consulta. As informações são da Agência Brasil.