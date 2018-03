Receita fará ação de combate a contrabando na fronteira

Cartaxo disse, em entrevista coletiva, que a equipe de funcionários da Receita na região de Foz será reforçada com mais 50 servidores, o que totalizará 308. Além de reprimir o contrabando de todo tipo de produtos, a fiscalização terá, segundo Cartaxo, um foco especial no tráfico de armas e drogas - um tipo de operação que costuma ser feito ao final do ano.

O secretário antecipou que, em 2010, a Receita colocará em prática um plano para intensificar a vigilância nas regiões de fronteira seca. Para isso, disse, será feito um acordo com a Polícia Federal, para instalação, nessa regiões, de unidades conjuntas de órgãos fiscalizadores. Especificamente com a Polícia Federal será aumentado o número de operações conjuntas. Cartaxo disse que, no próximo ano, pelo menos 20 dessas operações serão de grande porte.

A Receita já abriu edital com o objetivo de realizar, em dezembro, um concurso para admissão de 450 auditores fiscais e 700 analistas tributários, os quais, prioritariamente, serão alocados para essas regiões. Eles receberão uma "vantagem" salarial.

Em um balanço prévio do desempenho da Receita na área aduaneira em 2009, Cartaxo disse que, de janeiro a agosto, foram apreendidos R$ 880,2 milhões em mercadorias, o que significa um aumento de 26,6% em relação à média do ano passado. As apreensões de veículos foram de 3.681 - ou, mais 37,3%. O subsecretário Fausto Vieira Coutinho, também presente à entrevista, apresentou estimativa de que, neste ano de 2009, a apreensão de mercadorias deverá totalizar R$ 1,250 bilhão.