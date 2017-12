Receita fará ajustes em declaração do IR 2004 A Receita Federal vai promover alguns ajustes no programa de computador da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2004. A principal delas é a criação de uma versão do programa em Java, para que ele possa ser utilizado em computadores com plataforma Linux e Mac. Até o ano passado, o programa exigia a plataforma Windows. O programa também permitirá que o contribuinte imprima o recibo assim que a transmissão da declaração for concluída. Haverá um campo próprio para isso. No ano passado, era necessário navegar pelo programa para pedir a impressão. Essas alterações, informou a Assessoria de Imprensa da Receita Federal, foram feitas com base nas mais de 2.000 sugestões enviadas por contribuintes. Um piloto do programa da declaração do IRPF foi disponibilizado na Internet no período de 11 de dezembro a 7 de janeiro, para receber opiniões dos usuários. Ainda não há data fixada para que o programa definitivo seja colocado à disposição dos contribuintes. Tradicionalmente, a Receita procura divulgá-lo antes do carnaval, para que o contribuinte possa aproveitar o feriado e preencher sua declaração. Nesse caso, o mais provável é uma data após o dia 20 de fevereiro.