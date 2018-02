Receita fará megalote de restituições semana que vem

Segundo a Receita Federal, serão atendidos neste sexto lote 2,125 milhões de contribuintes. A consulta poderá ser feita a partir das 9h de segunda-feira no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou por meio do Receitafone, no número 146. As restituições serão corrigidas em 5,39% (Selic de maio a novembro de 2009). No mesmo dia, a Receita estará divulgando um lote residual de 2008 cujas restituições totalizam R$ 32,203 milhões e terão correção de 17,46% (Selic de maio de 2008 a novembro de 2009). Foram contemplados 12.525 contribuintes.

O dinheiro dos dois lotes será depositado no dia 16 de novembro. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve procurar uma das agências do Banco do Brasil ou ligar para o ''BB responde'' 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades), para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome, em qualquer banco.

Quem ainda não tiver sido contemplado este ano, pode consultar o extrato de processamento da declaração no site da Receita. O último lote de restituição será divulgado em dezembro. Depois do desgaste político com a notícia de que o Ministério da Fazenda estaria reforçando o caixa com o dinheiro da restituição de IR, o ministro Guido Mantega prometeu liberar um megalote em dezembro.