Com a queda da arrecadação de impostos e contribuições federais, o secretário da Receita vem tomando uma série de medidas para combater a inadimplência e a sonegação no País. Há duas semanas, a Receita Federal anunciou regras para agilizar a cobrança dos inadimplentes. Agora, será a vez da fiscalização se fechar sobre as grandes empresas.