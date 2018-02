Receita faz apreensão de R$ 3,6 milhões no Porto de Santos

A Receita Federal do Brasil apreendeu cerca de R$ 3,6 milhões em mercadorias no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O caso foi considerado um recorde de apreensão, já que as mercadorias foram retiradas de um único container de 13,5 toneladas. A carga, declarada como "chapas de plástico", continha, na verdade, diversas mercadorias de valor, como motocicletas, peças automotivas, produtos cosméticos de marcas conhecidas, roupas de grifes famosas e produtos eletrônicos de alta tecnologia, entre eles computadores, projetores e televisores. As mercadorias entrariam no Brasil irregularmente, ou seja, sem o pagamento dos tributos devidos. Os produtos eram provenientes de Port Everglades, nos Estados Unidos.