Receita faz operação contra empresas de factoring A Receita Federal deflagra, na tarde desta quinta-feira, dia 7, em todo Estado de São Paulo, a operação Gepeto, com o objetivo de realizar auditorias fiscais em 1.200 empresas de factoring. A operação irá se estender por todo o ano de 2007. Segundo a Receita, algumas destas empresas servem para ocultação de patrimônio (caixa dois), lavagem de dinheiro, agiotagem e outros ilícitos, além de existir indícios de irregularidades tanto nas empresas de factoring, como nos seus usuários investidores e nos seus usuários tomadores. As empresas de Factoring foram originalmente criadas para fomentar o mercado de créditos, operando com a aquisição de direitos creditórios com deságio (duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados). Para estas empresas, a receita é constituída pela diferença entre o valor de face dos títulos adquiridos e o custo pago na sua de aquisição.