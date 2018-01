Receita faz operação contra quadrilha que fraudava IR A Receita Federal, em parceria com agentes da Polícia Federal montaram em Manaus, nesta quarta-feira, 20, uma operação para desarticular um esquema de emissão de recibos médicos e odontológicos falsos. Os comprovantes eram usados para recebimento indevido de restituição do Imposto de Renda. A fraude pode ter causado prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres públicos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em uma clínica médica e odontológica, em residências dos envolvidos na fraude e em um escritório de contabilidade. As investigações mostram que uma das clínicas que emitia os recibos não existe. Ela mantém em seus registros o nome de um sócio morto em 2001.