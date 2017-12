Receita faz operação de combate ao contrabando no DF A Receita Federal realizou hoje uma mega operação de combate ao contrabando no Distrito Federal. Com o apoio da Política Federal, os auditores da Receita apreenderam toneladas de mercadorias importadas irregularmente para a feira dos importados de Brasília, que funciona no Setor de Indústria e Abastecimento. Essa foi a maior apreensão da receita nos últimos quatro anos em Brasília. A operação começou por volta das 6 horas da manhã de hoje e ainda prossegue. Oito caminhões já foram carregados. A expectativa da Receita é de que até o final do dia 11 caminhões sejam carregados. Segundo a superintendente adjunta da Receita Federal na primeira região fiscal do Centro-Oeste, Carmem Ribeiro Cechin, o valor total das mercadorias apreendidas ainda não foi quantificado. As mercadorias, na sua maioria, são tapetes orientais (6.800 no total) e produtos eletroeletrônicos. Entre o material apreendido, há também peças de computador, brinquedos e produtos importados de pequeno valor. A superintendente disse que a operação realizada hoje foi um trabalho conjunto entre o setor de inteligência da Receita Federal e a Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito Federal. Há vários meses a Receita vem preparando a ação que, segundo Carmem Cechin, foi rápida e concentrada. Os fiscais vinham acompanhando o movimento de entra e sai de mercadorias dos armazéns onde as mercadorias ficavam armazendas. O depósito com área 10 mil metros quadros era irregular pois não tinha autorização para a armazenagem de mercadorias importadas, e era guardado por homens armados.