Receita faz operação no ES para coibir sonegação de impostos

BRASÍLIA - A Receita Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 30, a operação Esculápios de Ouro com o objetivo de coibir o planejamento tributário abusivo, a sonegação de impostos e contribuições federais de terceirização de serviços médicos que atuam no Espírito Santo (ES). A estimativa é de sonegação de R$ 65 milhões em impostos e contribuições federais.

O órgão conta com 30 auditores fiscais na operação que, em sua primeira etapa, cumpre diligências em nove grandes hospitais privados do Espírito Santo. A segunda etapa também começou hoje e estão sendo instaurados dez procedimentos de fiscalização nas empresas prestadoras de serviços médicos terceirizados. Após essas etapas, a Receita deverá abrir ações fiscais junto às pessoas físicas e jurídicas vinculadas.

A área de inteligência da Receita Federal constatou a omissão de remuneração dos médicos empregados na prestação dos serviços ou sua declaração em não conformidade com a realidade e, consequentemente, com a sonegação de impostos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no caso. O órgão identificou também que as empresas de terceirização dominam a oferta de serviços em determinadas áreas, obtendo o controle de opção de trabalho para médicos que desejam atuar no Espírito Santo.

O nome da operação foi escolhido por que Esculápio era o Deus grego da medicina e da cura na mitologia greco-romana.