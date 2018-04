Receita fecha cerco a ganhos com ações

A Receita Federal vai iniciar na segunda-feira uma operação de fiscalização sobre contribuintes pessoa física com indícios de irregularidades em operações realizadas na bolsa de valores. Segundo o Fisco, 10.950 pessoas que movimentaram, somadas, R$ 34 bilhões foram acompanhadas nos últimos cinco anos. Desse universo, a Receita identificou 1.481 contribuintes com indícios concretos de omissão de rendimento em operações com ações, que movimentaram R$ 81 milhões nesse período. A fiscalização será realizada em todo o País. De acordo com o tributarista Samir Choaib, do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados, os contribuintes que quiserem regularizar a situação devem fazê-lo antes de receber a intimação da Receita Federal. "Existia um mito de que as operações em bolsa de valores não eram fiscalizadas, mas, com o boom do mercado de capitais, os cruzamentos feitos pela Receita se tornaram muito mais rígidos." Segundo o tributarista, além da retenção de imposto na fonte, as corretoras de valores também informam ao Fisco as transações realizadas. Ele recomenda que os contribuintes que deixaram de declarar os ganhos com operações em bolsa o façam por meio de uma declaração retificadora referente ao ano-base em que os rendimentos foram auferidos. "É preferível retificar os dados para a Receita e pagar o imposto devido do que arcar com as pesadas multas e juros", diz. A entrega da declaração retificadora obriga o contribuinte a pagar eventuais diferenças de impostos, acrescidos de juros e multa, limitada a 20% do imposto devido. Após o recebimento da notificação, os contribuintes não podem mais retificar espontaneamente as declarações e terão de pagar os impostos, acrescidos de juros e multa entre 75% a 150% do valor devido. Nos casos em que for comprovada fraude, os contribuintes também devem ser processados criminalmente. A venda de ações tem retenção na fonte de 0,05%, no caso do mercado comum, e de 1%, no caso de operações day-trade (compra e venda concluídas no mesmo dia). Outro ponto importante é que a venda de ações no mercado à vista por valor de até R$ 20mil por mês é isenta, mesmo com lucro. "Muitos contribuintes desconhecem os mecanismos de tributação das operações em bolsa", diz Choaib. ARRECADAÇÃO Nos últimos anos, a arrecadação de IRPF foi reforçada em razão do recolhimento de imposto sobre ganhos líquidos em operações em bolsa e sobre ganhos de capital. Mas, no primeiro semestre de 2009, o pagamento de IRPF teve queda real de 9,7% em relação ao primeiro semestre de 2008. Os dados do Fisco mostram que foram arrecadados, de janeiro a junho deste ano, R$ 278 milhões em IR sobre ganhos em bolsa. O valor é 48,26% menor que o recolhido no mesmo período do ano passado.