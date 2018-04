Receita Federal apreende produtos de informática no PR A Receita Federal apreendeu, durante o fim de semana passado, 27 veículos, sendo 25 automóveis, uma caminhonete, um caminhão e equipamentos de informática, durante os trabalhos de repressão ao contrabando em Foz do Iguaçu, no Paraná. As retenções foram efetuadas pela equipe de busca da Receita Federal, com o apoio da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Durante as fiscalizações, duas pessoas foram presas. O primeiro deles foi flagrado no estacionamento de um hotel em Foz do Iguaçu, no momento em que retirava as mercadorias do quarto e carregava o carro para seguir viagem. O veículo estava carregado de equipamentos de informática que atingem, de acordo com o proprietário, o valor de US$ 15 mil dólares. Na madrugada de domingo, 15, no posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu, os policiais apreenderam um veículo com aproximadamente a quantia de US$ 6 mil dólares em produtos de informática.