Receita Federal fará leilão com produtos apreendidos A Secretaria da Receita Federal, através da Alfândega do Porto de Santos, realizará às 10 horas do dia 12 de maio, um leilão de mercadorias apreendidas. Serão colocados à venda 64 lotes, avaliados em mais de R$ 2 milhões, compostos por produtos químicos, têxteis, partes e peças para veículos, informática, entre outros. O leilão será realizado no Concais S/A, Terminal Turístico de Passageiros, localizado na Av. Cândido Gafrée, s/n.º, em Santos, litoral sul de São Paulo. O Edital com os valores e a descrição das mercadorias está à disposição dos interessados, pela Internet, no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) e também na agência do Banco do Brasil localizada no Prédio da Alfândega do Porto de Santos e no Edifício do Ministério da Fazenda, na Av. Prestes Maia, 733, 11º andar, sala 1115, em São Paulo. Poderão participar somente pessoas jurídicas habilitadas por documentação, que deverá ser entregue no Grumap até 10 de maio.