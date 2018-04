Receita Federal já recebeu 6 milhões de declarações de IR A Receita Federal informou que já recebeu, até sexta-feira, 30, seis milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas referentes ao ano passado. O número representa aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2006. Os contribuintes têm até 30 de abril para entregar as declarações, caso contrário arcarão com multa de R$ 165,74 (para quem não tiver imposto a pagar) ou de até 20% do imposto devido. A expectativa da Receita Federal é de que 23,5 milhões de pessoas declarem IR neste ano, acima do número de 22 milhões registrado em 2006. Para a declaração deste ano, há algumas novidades. Uma delas é a forma de pagamento, que ganhou outras modalidades: parcelamento em até oito vezes e uso do débito automático em conta corrente. Também já é possível deduzir o valor pago de contribuição à Previdência Social do trabalhador doméstico, até o limite de R$ 536. Além disso, os portadores de deficiência visual poderão preencher o documento pela internet.