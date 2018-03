Receita Federal libera novo lote de declarações do IR de 2006

Um novo lote de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2006, ano-base 2005, foi liberado hoje da malha fina pela Receita Federal. A relação dos contribuintes contemplados pode ser conferida na página da Receita na internet ou pelo ReceitaFone (146). Mais de 42 mil contribuintes estão neste lote. A maior parte (aproximadamente 24 mil) tem IRPF a pagar. Outros 14,5 mil terão restituição e 3,4 mil não tiveram tributo nem a pagar nem a ser devolvido.

O valor da restituição aos contribuintes que foram contemplados foi ajustado em 40,54% e estará disponível na conta bancária na sexta-feira da semana que vem, dia 23 de outubro. Se a devolução não for depositada, o contribuinte deve recorrer a uma agência do Banco do Brasil ou telefonar para a Central de Atendimento e marcar a data do depósito em conta corrente ou poupança, no próprio nome, em qualquer instituição financeira. Os telefones são 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais locais) e 0800-729-0088 (pessoas com deficiência de audição).