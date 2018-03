Receita Federal libera restituições do 5º lote do IRPF 2009

A Receita Federal do Brasil liberou nesta quinta-feira, 15, o pagamento do quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2009. Também foi liberado o pagamento de um lote residual do Imposto de Renda de 2008. Segundo a Receita , a restituição ficará disponível durante um ano no banco.

Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la mediante formulário eletrônico (Pedido de Pagamento de Restituição), disponível na página da Receita na internet. A consulta ao extrato de processamento da declaração também poderá ser feita pela internet.

Pelo cronograma do órgão, faltam apenas mais dois lotes regulares de restituição do Imposto de Renda, em novembro e dezembro.

Malha fina de 2005

Cerca de 11 mil contribuintes que estavam na malha fina havia quatro anos vão receber o dinheiro do Fisco. A Receita Federal libera nesta quinta-feira consulta ao lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2005.

Um total de 11.281 contribuintes receberão restituição. Ao todo, a Receita desembolsará R$ 9,6 milhões. O dinheiro terá a correção de 57,64%, correspondente à variação da taxa Selic, que mede os juros básicos da economia, de maio de 2005 até este mês.

A relação dos beneficiados está disponível na página da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146.

Além dos contribuintes que serão ressarcidos, a Receita constatou que 14,3 mil pessoas físicas terão imposto a pagar, no total de R$ 35,2 milhões, e 2,5 mil não terão imposto a pagar nem a receber.