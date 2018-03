Receita Federal realiza leilão no porto de Santos A Secretaria da Receita Federal, através da Alfândega do Porto de Santos, fará realizar, no próximo dia 19 de março de 2003, leilão de mercadorias apreendidas, destinadas apenas a Pessoas Jurídicas. Serão colocados à venda 58 lotes avaliados em R$ 861.178,00 compostos dos mais diversificados produtos, tais como: produtos químicos, produtos têxteis, informática, sucata, artigos de pesca e outros. As mercadorias poderão ser vistas nos armazéns indicados no edital. O leilão será realizado no CONCAIS S/A - Terminal Turístico de Passageiros, na Avenida Cândido Gafrée, em Santos - SP, com previsão de início marcado para as 10h00 horas. O edital com os valores e a descrição das mercadorias estão à disposição dos interessados, via internet, no site da Receita Federal, endereço www.receita.fazenda.gov.br e também, na agência do Banco do Brasil no Porto de Santos e no Edifício do Ministério da Fazenda, na Av. Prestes Maia, 733, 11º andar, em São Paulo. Poderão participar somente pessoas jurídicas habilitadas.