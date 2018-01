Receita Federal realizará megaleilão A Receita Federal vai realizar em São Paulo, nos próximos dias 23 e 24, um megaleilão de mercadorias apreendidas. Serão ofertados, nos dois dias, 264 lotes para empresas e 70 lotes para pessoas físicas. O valor mínimo dessas mercadorias é estimado pela Receita em um total de R$ 3,95 milhões. Entre as mercadorias, estão produtos têxteis, eletrônicos, brinquedos, bebidas, relógios, bijuterias, partes e peças de veículos e de maquinários e artigos de escritório. No leilão destinado a pessoas físicas, serão oferecidos automóveis, caminhões, motocicletas, utilitários e veículos esportivos novos e usados, nacionais e estrangeiros, de diversas marcas e modelos. De acordo com a Receita, os lances mínimos para a compra desses produtos são bem inferiores aos praticados no mercado. O leilão, nos dois dias, tem início marcado para as 9 horas da manhã e será realizado nas dependências do Clube de Regatas Tietê, no bairro do Bom Retiro, na capital. Todas as mercadorias estão disponíveis para visitação dos interessados no leilão, nos depósitos da Receita. Outras informações podem ser conseguidas no site da Receita na Internet (veja no link abaixo).