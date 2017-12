Receita fixa amanhã datas de restituição do IR As datas para pagamento das restituições do Imposto de Renda 2006 (ano base 2005) serão anunciadas amanhã. A Secretaria da Receita Federal publicará no "Diário Oficial da União" uma instrução normativa fixando as datas para a liberação dos lotes de restituição. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Receita, serão liberados ao longo deste ano sete lotes, um a cada mês. A primeira liberação será marcada para 16 de junho, e a última, para 15 de dezembro. Os contribuintes com mais de 60 anos terão prioridade no recebimento da restituição, como determina o Estatuto do Idoso. Segundo a Receita, quem enviou a declaração pela internet também terá preferência no recebimento das restituições, de acordo com a data da entrega da declaração. Os que entregaram o documento em disquete entram em segundo lugar na lista de prioridades. Já os contribuintes que apresentaram sua prestação de contas à Receita utilizando o antigo formulário de papel serão os últimos a receber a restituição.