Receita informa que arrecadação de abril fica em R$ 27,266 bi A Receita Federal informou hoje que arrecadou R$ 27,266 bilhões no mês de abril em impostos e contribuições federais. Esse valor corresponde ao crescimento real (correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA) de 2,95% em relação a abril de 2003 e de 11,08% em relação a março deste ano. De acordo com dados divulgados pela Receita Federal, a arrecadação nominal teve um crescimento de 8,36% sobre abril de 2003 e de 11,49% contra março deste ano. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a arrecadação soma R$ 102,600 bilhões, o que representou um crescimento real de 5,57% e, nominal, de 12,35% sobre o mesmo período do ano passado.