Receita informa que arrecadação em janeiro somou R$ 31,99 bi A Receita Federal divulgou hoje a arrecadação do mês de janeiro, que somou R$ 31,99 bilhões, com crescimento nominal de 13,56% ante janeiro de 2004. A arrecadação corrigida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cresceu 5,73% em janeiro em relação a janeiro do ano passado. A Receita atribui o desempenho da arrecadação em janeiro ao volume de vendas típicas do período de Natal, "o que influenciou positivamente a arrecadação dos tributos com fato gerador em dezembro como o IRPJ, CSLL a Cofins, o PIS/Pasep e o IPI". A arrecadação também foi favorecida pela taxação de insumos importados pelas empresas que não estão sujeitas à não-cumulatividade. A Receita Federal aumentou sua arrecadação em R$ 1,042 bilhão no mês de janeiro de 2005 ante janeiro de 2004. Naquele período, a Cofins não alcançava as importações. A nova tributação foi responsável por um crescimento de 23,68%, juntamente com a retenção na fonte de pagamentos de empresas e órgãos públicos a pessoas jurídicas. Segundo a Receita, se não forem levados em consideração essas duas mudanças, a variação na arrecadação da Cofins teria uma perda real de 1,87%. Receitas administradas As receitas administradas pela Receita Federal cresceram 13,33% (nominal) e 5,51% (real corrigido pelo IPCA) em janeiro ante janeiro de 2004. Mas em relação a dezembro de 2004, as receitas administradas pela SRF caíram 4,08% (nominal). A arrecadação total também caiu em janeiro em relação a dezembro de 2004: a queda nominal foi de 1,93% e a queda real, de 2,5%.