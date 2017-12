Receita informa que recebeu 212.000 declarações somente ontem A Secretaria da Receita Federal informou hoje que ontem foi o dia de maior volume de entregas de declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física. De acordo com nota à imprensa, divulgada no final desta terça-feira, foram entregues 212.000 declarações. Desde a abertura do prazo para a declaração de ajuste, a Receita já recebeu 1,8 milhão de declarações, o que representa um crescimento de 12,5% em relação a igual período do ano passado. Segundo a Secretaria, o ritmo de entregas tem sido de 10 declarações por hora. A Receita espera receber neste ano cerca de 22 milhões de declarações. O prazo de entrega termina no dia 28 de abril. Na nota à imprensa, a Receita alerta os contribuintes para não abrirem e-mails de origem desconhecida e informa que não manda esse tipo de correspondência sem autorização do contribuinte. Segundo o órgão, com o objetivo de obter informações fiscais, bancárias e cadastrais do contribuintes, quadrilhas especializadas em crimes pela internet enviam e-mails falsos. "Para dar credibilidade à informação, os fraudadores utilizam nomes e timbres oficiais", diz a nota à imprensa. A Receita recomenda aos contribuintes que, ao receberem e-mails assim, não abram arquivos anexados, que normalmente contêm programas que podem causar danos ao computador; não acionem links na internet, mesmo que deles conste o nome da Receita, "pois não se referem à Receita Federal"; e que excluam imediatamente a mensagem. Para obter outras informações sobre fraudes pela internet, o contribuinte pode procurar unidades da Receita, acessar a página do órgão na internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou entrar em contato com o Receitafone (0300-789-0300).