Receita inicia procedimentos para o pagamento do IR A Receita Federal inicia nesta semana a edição de prazos e procedimentos que deverão ser observados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda das pessoas físicas de 2004. A partir de hoje, até o dia 27 deste mês, todas as empresas e pessoas físicas que fizeram pagamentos com retenção de imposto em 2003 terão que entregar ao Fisco a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). O envio será feito exclusivamente pela Internet, no site www.receita.fazenda.gov.br. O prazo para a entrega da Dirf é o mesmo a ser aplicado para que as empresas entreguem a cada um de seus funcionários o Informe de Rendimentos. A Dirf e o Informe são documentos necessários para o trabalho de fiscalização da Receita Federal, já que eles são utilizados no cruzamento de dados fornecidos pelas empresas com os informados pelos contribuintes na declaração do imposto de renda anual. As empresas estão sujeitas ao pagamento de multas pela não entrega dos documentos. Se o Dirf não for encaminha à Receita no prazo estabelecido, a empresa pagará uma multa de 2% ao mês sobre o valor do imposto de renda informado na declaração. Essa multa é limitada a 20%. No caso da ausência do Informe de Rendimentos, a multa é de R$ 41,43 por documento não entregue.