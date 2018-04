Receita intima 6 mil profissionais liberais A Receita Federal iniciou uma operação de fiscalização de profissionais liberais. Estão sendo intimados 6 mil contribuintes que mostraram discrepância entre a renda declarada e a movimentação bancária. "Vamos pedir as informações bancárias a essas pessoas e, se elas se recusarem a cooperar, poderemos buscá-las diretamente nas instituições financeiras", disse o coordenador de Fiscalização da Receita, Paulo Ricardo de Souza Cardoso. Na mira da Receita estão as seguintes categorias profissionais: dentistas, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, agrônomos, químicos, nutricionistas, farmacêuticos, economistas, contadores, administradores, analistas de sistema e psicólogos. A categoria mais numerosa é a dos engenheiros. Cardoso não informou em qual delas foi detectado o maior número de fraudes. Do total de 1,3 milhão de profissionais liberais do País, 1,1 milhão passaram por uma triagem inicial. Desses foram selecionados 15 mil casos para fiscalização e 6 mil para início imediato. Esse grupo de 15 mil pessoas teve, em 1998, uma movimentação bancária - medida pelos recolhimentos da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF) - com valor 20 vezes maior que a renda declarada naquele ano. Na média, os contribuintes que andam "na linha" movimentam de três a cinco vezes sua renda. "Esse já é um indício de que há algo a ser fiscalizado", disse Cardoso. Esses 15 mil contribuintes movimentaram R$ 2,6 bilhões. Outro critério foi o baixo recolhimento de IR. Enquanto um assalariado não isento paga 15% ou 27,5% de IR, esses profissionais liberais recolherem uma média de 1,5% sobre a renda. Houve um caso considerado "campeão", em que o contribuinte teve uma movimentação bancária de R$ 10 milhões e não pagou um centavo de IR. Os profissionais liberais pagaram pouco IR graças a um nível elevado de deduções. No caso, foram as deduções de despesas de livro-caixa, que são os gastos que o profissional é obrigado a fazer para exercer a profissão. A dedução média foi de 85%. "É elevado porque um dentista, que é a categoria que mais deduz em livro-caixa, abate entre 15% e 20% de sua renda", explicou o coordenador. Ele disse que as deduções dos dentistas são elevadas porque eles trabalham com material importado. As pessoas fiscalizadas estão sujeitas a multas de 75% a 150% do IR devido. Essa multa pode ser agravada, chegando a 225%, se for detectada fraude e o contribuinte não colaborar com a fiscalização. Cardoso informou que foi encontrado um número elevado de recibos médicos "frios", ou seja, o profissional não existia ou o serviço não foi prestado. "As pessoas compram esses recibos para abater do IR", explicou. Essa é a segunda fiscalização a partir dos dados da CPMF. No ano passado, o cruzamento entre a CPMF e o IR declarado por pessoas físicas e jurídicas permitiu identificar 7 mil contribuintes com movimentação bancária muito acima da renda declarada.