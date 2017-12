Receita investiga 1,5 mil profissionais de saúde A Receita Federal começará a convocar, a partir de fevereiro, 1.500 profissionais liberais da área de saúde cujas declarações do Imposto de Renda apresentam diferenças com os recibos emitidos por eles. "Ou os médicos não declararam, ou o médico está certo e a pessoa turbinou o valor do recibo ou houve venda de recibo", disse o secretário-adjunto da Receita Federal Paulo Ricardo de Souza Cardoso. A diferença, sobre esse grupo, é de R$ 350 milhões, para o período de 1999 a 2002. Segundo o coordenador da Fiscalização da Receita, Marcelo Fisch, há casos de um profissional da área de saúde que emitiu recibos que somam R$ 1 milhão, mas a movimentação financeira dele foi de R$ 50.000,00 e o patrimônio é de R$ 80.000,00. Outro foco da fiscalização da Receita neste ano, na pessoa física, são as rendas de aluguel. Em 2002, a Receita passou a receber informações sobre pagamento de aluguel das imobiliárias. Os dados estão sendo cruzados com as declarações dos proprietários desse imóveis. "Há cerca de 260 contribuintes com renda de aluguel acima de R$ 1 milhão", disse Fisch. Todo esse trabalho da Receita será feito no primeiro quadrimestre do ano.