Receita já liberou consulta para lote residual de 2005 A Receita Federal liberou desde às 8 horas de hoje a consulta ao segundo lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2005 (ano-base 2004). Serão pagos nesse lote R$ 199.99 milhões para 156.546 contribuintes que tiveram a declaração do IR retida em malha fina. A consulta poderá ser feita na página da Receita na Internet (www.receita.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. No site, o contribuinte pode ainda checar o andamento de sua declaração. Basta informar o número do CPF e o do recibo de entrega da declaração. A restituição estará disponível para saque no dia 15. O valor estará corrigido em 14,45%, referentes à taxa Selic acumulada entre maio de 2005 e janeiro de 2006 e mais 1% de fevereiro.