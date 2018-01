Receita já recebeu 1,5 milhão de declarações do IR A Receita Federal já recebeu desde o dia 1º de março 1,5 milhão de declarações de renda, referentes ao Imposto de Renda 2004. Segundo balanço do Fisco, o volume de declarações enviadas até agora é 40% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os contribuintes que receberam no ano passado mais de R$ 12.696,00 no ano estão obrigados a apresentar a declaração de renda à Receita. O prazo de entrega termina no dia 30 de abril. Quem não enviar a declaração dentro do prazo estipulado pagará uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e de, no máximo, 20% do valor do imposto devido aos cofres públicos.