Receita já recebeu 11,5 milhões de declarações do IR 2007 A Receita Federal recebeu até 17h30 de quinta-feira, 19, 11,5 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2007, ano-base 2006. O número representa um crescimento de 6,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O volume entregue até o momento está dentro do esperado. A expectativa é que pelo menos 23,5 milhões de contribuintes prestem contas este ano. Em 2006, a Receita registrou o recebimento de 22 milhões de declarações. O prazo para entrega da declaração terminará no próximo dia 30 de abril e, a exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, não deverá ser prorrogado. Por isso, a Receita Federal adverte as pessoas para que não deixem para fazer o imposto na última hora. Em 2006, quase metade dos contribuintes deixou para fazer a declaração nos últimos 10 dias. Além da internet, o contribuinte pode entregar a declaração em disquete, nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e no formulário de papel, nos Correios. Deve declarar quem teve, no ano passado, rendimentos tributáveis superiores a R$ 14.992,32.