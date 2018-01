Receita já recebeu 12,4 milhões de declarações do IR A cinco dias do fim do prazo final para o acerto de contas com o fisco, a Receita federal contabilizou até às 17 horas de hoje o recebimento de 12,4 milhões de declarações de ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo a Receita, esse volume é 10% superior ao número de documentos entregues até o mesmo período do ano passado. A data final para entrega das declarações do IRPF 2005, ano base 2004, é sexta-feira, dia 29 de abril. Pela internet (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo telefone (0300-78-0300), o horário final é 20 horas. Se a entrega for feita por meio de disquetes ou formulários de papel, o fisco alerta aos contribuintes que fiquem atentos aos horários de expediente dos bancos e das agências dos Correios. A Receita espera receber este ano 20 milhões de declarações de ajuste.