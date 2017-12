Receita já recebeu 13,3 milhões de declarações do IR Mais uma vez, a Internet deve ser o meio mais utilizado para a entrega de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Pessoa Física (IRPF). Até o meio-dia de hoje, cerca de 13,3 milhões de documentos haviam sido entregues, dos quais mais de 90% via Web. No ano passado, a rede recebeu nada menos que 96% dos 16 milhões de declarações. De acordo com o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br), somente ontem foram entregues 1,4 milhão de declarações. Nas primeiras horas de hoje, foram 580 mil documentos, uma média de 116 mil por hora. A média de declarações enviadas por hora deve atingir o pico amanhã, último dia para entrega do IR. A Receita Federal avisa aos declarantes virtuais que o sistema de recebimento fica fora dor ar entre 3 horas e 7 horas da manhã, para manutenção. O prazo de entrega se esgota às 20 horas, para quem optar pela Internet ou telefone para declarar o imposto. Se a opção for por disquetes ou papel, o contribuinte deve se obedecer o horário de expediente dos Correios ou agências bancárias. A multa para quem perder o prazo varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. O programa de entrega virtual do IRPF está disponíveis para download no site da Receita ou ainda no iG, entre outros portais de Internet.