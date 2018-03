Receita já recebeu 2,17 milhões de declarações de IR A Receita Federal já recebeu 2,17 milhões de declarações do Imposto de Renda 2003. De acordo com os cálculos feitos pelos técnicos do Fisco, o volume de declarações recebidas até agora é 29% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. As declarações enviadas pela Internet respondem pela maioria dos registros até o momento. Das 2,17 milhões de declarações recebidas, 2 milhões foram feitas pela Internet. Pelo formulário on-line foram enviadas 160.516 declarações e o ReceitaFone recebeu outras 4.518 declarações. O sistema de telefonia da Receita é válido somente para os contribuintes que tinham no final do ano passado um patrimônio acumulado inferior a R$ 20 mil. O prazo final de entrega das declarações do I.R. este ano é 30 de abril.