Receita já recebeu 2,5 milhões de declarações de IR Até a manhã de hoje, 2,5 milhões de pessoas já haviam enviado sua declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2004, ano-base 2003, informou a Secretaria da Receita Federal. O volume é 38% superior ao registrado em igual período do ano passado. O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, estima que 18 milhões de pessoas declararão o IR até o prazo final, que é 30 de abril. A multa para quem perde o prazo é de R$ 165,74 ou de 20% sobre o imposto devido, o que for maior.