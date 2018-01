Receita já recebeu 2 milhões de declarações do IR A Receita Federal já recebeu dois milhões de declarações de renda nos primeiros 15 dias do prazo de envio dos documentos referentes ao Imposto de Renda de 2004. De acordo com balanço divulgado hoje pelo Fisco, esse número corresponde a 11% dos 18 milhões de declarações que deverão ser entregues até o dia 30 de abril, quando se encerra o prazo. Do total de declarações feitas até agora, 1,86 milhão foram por meio do programa eletrônico liberado pelo Fisco no mês passado. As demais declarações enviadas foram feitas diretamente na página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). De acordo com os técnicos do governo, cerca de três milhões de contribuintes já fizeram a cópia do programa que permite a elaboração e envio da declaração de renda deste ano. Desse total, 2.187 optaram pela versão multiplataforma, que foi colocada à disposição dos internautas na tarde de ontem. Essa versão permite a navegação no programa da Receita em sistemas operacionais como Linux e Mac, e não somente no Windows, como a versão inicial.