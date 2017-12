Receita já recebeu 20,1 milhões de declarações Termina às 20 horas desta sexta-feira o prazo da Receita Federal para o recebimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2006. De acordo com a Receita, até agora 20,1 milhões de pessoas já enviaram a documentação. É esperado que até as 15 horas este número salte para 22 milhões. Findo o prazo, a declaração já é considerada em atraso e está sujeita a multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido calculado na declaração. Mas a internet não é o único meio para ficar em dia com a Receita: a declaração também pode ser entregue em disquete, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, ou ainda em papel, nas agências dos Correios. Vale ressaltar, entretanto, que, por esses meios, o contribuinte precisa estar atento ao horário de atendimento ao público mantido por essas instituições.