Receita já recebeu 25 mil declarações em atraso A Receita Federal recebeu até a madrugada de ontem cerca de 25 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), ano base 2000, de contribuintes que não conseguiram enviar o ajuste dentro do prazo, encerrado dia 30. Eles terão de pagar multa mínima de R$ 165,74. Para quem tem tributo a pagar, a multa pode chegar a 20% do imposto devido. As declarações atrasadas, feitas em formulário de papel ou disquete, poderão ser entregues nas delegacias regionais da Receita. Os contribuintes podem enviar o ajuste pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), baixando o programa do IRPF no próprio computador ou pelo sistema online. Poderão fazer a declaração pelo ReceitaFone (0300-78-0300). Os sistemas por telefone ou on-line só poderão ser usados por quem tem patrimônio de até R4 20 mil. O Fisco espera que mais de 13,5 milhões de ajustes sejam enviados este ano. O volume representa 1 milhão a mais de declarações recebidas em 2000. O balanço de segunda-feira à noite indicava que 12,6 milhões de contribuintes haviam entregue declarações por meio eletrônico. Hoje deve ser divulgado o total de entregas feitas entre 1.º de março e 30 de abril.